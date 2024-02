Il ministro degli Esteri, in informativa urgente alla Camera, ha spiegato che non si sarebbe opposto se il ministero della Giustizia avesse detto sì a suffragare la richiesta dei legali di domiciliari, ma ciò non è successo. Ha accampato problemi logistici: «Ci sono documenti riservati, c'è un ufficio cifra, non è una casa riservata, deve essere preservata la sicurezza e qualsiasi detenuto deve preservare la sicurezza dello Stato»

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha svolto una informativa urgente alla Camera su Ilaria Salis, l’italiana detenuta in Ungheria da un anno le cui foto ammanettata in un’aula di giustizia hanno sollevato un caso politico.

La posizione del ministro è stata categorica nel giustificare il no alla concessione da parte del governo italiano delle garanzie per i domiciliari in ambasciata alla donna. Questa, infatti, era la richiesta dei difensori di Salis, che speravano con questo di ottenere una argomentazione nuova per presentare l’istanza, già rigettata tre volte dai giudici ungheresi.

Tajani ha sostanzialmente rimesso al guardasigilli Carlo Nordio la decisione, dicendo che «qualora il Ministero dell'Interno e della Giustizia avessero autorizzato una tale ipotesi non mi sarei opposto», ma «Il ministro Nordio ha illustrato le ragioni di diritto e di fatto per cui la richiesta di sostituzione della misura cautelare presso l'Ambasciata italiana non è possibile», visto che «un'interlocuzione epistolare tra un Dicastero italiano e un organo giurisdizionale straniero sarebbe irrituale e irricevibile. La decisione sullo stato di libertà dell'indagato compete solo al giudice ungherese».

Queste ragioni, ha spiegato Tajani, sarebbero che «l'Ambasciata non è luogo idoneo all'esecuzione di misure coercitive», perchè «servirebbero lavori per creare un'apposita area di detenzione e un incremento del numero dei carabinieri» e «Ci sono documenti riservati, c'è un ufficio cifra, non è una casa riservata, deve essere preservata la sicurezza e qualsiasi detenuto deve preservare la sicurezza dello Stato». Sostanzialmente, Salis non potrebbe starci per ragioni di «sicurezza nazionale».

Eppure, proprio in un’ambasciata avevano trovato un luogo per trascorrere gli arresti domiciliari in India i due Marò, solo qualche anno fa. Secondo Tajani, però, il caso non sarebbe equiparabile perchè «l'Italia riteneva che l'esercizio da parte indiana della propria giurisdizione violasse gli obblighi internazionali di rispettare l'immunità dei pubblici ufficiali di Stati stranieri». Invece, nel caso di Salis, «l'Italia non contesta né può contestare la giurisdizione ungherese; ogni Stato ha diritto di esercitare la giurisdizione penale per reati commessi sul proprio territorio».

La difesa di Tajani

Il ministro ha poi sostenuto che le condizioni di detenzione sono migliorate e che il ministero si è attivato perchè vengano rispettati i suoi diritti. Le manette, però, «sono pratica comune prevista dalla normativa locale», «non appare in linea con lo spirito delle norme europee e per questo motivo ho chiesto con dichiarazione pubblica al governo ungherese di vigilare» affinché vengano rispettati i diritti di Salis previsti dall'Ue.

«Il nostro ambasciatore ha nuovamente incontrato la signora Salis che gli ha sottolineato il netto miglioramento delle condizioni di detenzione. Ha menzionato gli aspetti igienici (disinfestazione della cella, distribuzione di lenzuola e coperte nuove), sanitari - riguardo sia alla dieta sia alla trasmissione dei referti medici richiesti), l'approccio generalmente più cortese di tutto il personale carcerario, il regime soddisfacente per quanto riguarda le comunicazioni. Può parlare liberamente con famiglia e ambasciata», ha dichiarato il ministro degli Esteri.

Inoltre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto al primo ministro ungherese Victor Orbán chiedendo che «venga riservato alla nostra connazionale un trattamento di dignità e rispetto e un giusto processo».

Le condizioni di detenzione

Al netto di questa ricostruzione, le condizioni di detenzione di Salis sono state raccontate dalla stessa imputata in alcune lettere. Per otto mesi è rimasta in isolamento, ha mangiato una sola volta al giorno cibo avariato, non ha ricevuto assorbenti igenici e non ha potuto inizialmente parlare coi suoi difensori, alla prima udienza è stata portata con vestiti noi suoi, in tacchi a spillo.

Repubblica ha diffuso alcuni stralci del suo diario, in cui scrive che «Non ho mai idea di che ore siano e anche i giorni sono tutti uguali, per cui si rischia di confondersi. Non avendo una matita, nei primissimi giorni faccio un piccolo strappo su foglio di carta tutte le mattine. Mi guardo in quello che probabilmente dovrebbe avere una funzione di specchio, ma, più che riflettere le immagini, in realtà le deforma, e mi dico: 'Coraggio, Ila! Sempre a testa alta e con il sorriso. E quando uscirai di qui sarai più forte di prima'. Nei mesi seguenti mi impegnerò a fondo a onorare questa promessa e a crescere giorno dopo giorno, preparandomi per il momento in cui finalmente tornerò 'a riveder le stelle'».

Scrive ancora che «Infine si apre davanti a me la porta di una cella. Per giorni non capisco assolutamente niente di ciò che mi succede intorno. Sono talmente sfinita che mi addormento in continuazione e quando cerco di metter qualcosa sotto i denti vomito tutto all'istante».

© Riproduzione riservata