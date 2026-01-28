La norma nel decreto Pnrr

Salva-imprenditori. Il governo ci prova ancora una volta

Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti
Stefano Iannaccone
28 gennaio 2026 • 20:25

Dopo due blitz falliti l’esecutivo inserisce lo scudo per i datori di lavoro, che così possono non dare gli arretrati ai lavoratori sottopagati

A volte ritornano. La norma salva imprenditori, ossia lo scudo ai datori sconfitti nelle cause di lavoro, che vengono esentati dal versare gli arretrati ai dipendenti anche quando è accertato il caso di sotto pagamento, è stata inserita dalla destra nella nuova bozza del decreto Pnrr, che sarà esaminato nel prossimo Consiglio dei ministri. Nelle prime versioni del provvedimento, firmato dal ministro Tommaso Foti, l’articolo non c’era. È apparso solo poco prima di approdare a palazzo Chigi. E si

Stefano Iannaccone
Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.