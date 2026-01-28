Salva-imprenditori. Il governo ci prova ancora una volta

true false

A volte ritornano. La norma salva imprenditori, ossia lo scudo ai datori sconfitti nelle cause di lavoro, che vengono esentati dal versare gli arretrati ai dipendenti anche quando è accertato il caso di sotto pagamento, è stata inserita dalla destra nella nuova bozza del decreto Pnrr, che sarà esaminato nel prossimo Consiglio dei ministri. Nelle prime versioni del provvedimento, firmato dal ministro Tommaso Foti, l’articolo non c’era. È apparso solo poco prima di approdare a palazzo Chigi. E si