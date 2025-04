Al via il congresso a Firenze. Sparito il verde-Lega, su sfondo blu campeggia lo slogan “Il coraggio della libertà”, che avrà fatto fischiare le orecchie a Forza Italia. Nemmeno invitato il vicepremier Tajani, domani è atteso il video di Giorgia Meloni. Il segretario: «La Lega e il governo sono una cosa sola»

Si apre a Firenze il congresso della Lega: oltre settecento delegati e grandi attese per capire quanto alto punterà Matteo Salvini, candidato unico e quindi di certa riconferma, uomo del partito al 30 per cento nel 2018 ma oggi segretario all’8 per cento.

«Il nostro è un congresso contro la guerra e ogni tipo di conflitto», è l’intervento di saluto di Salvini, che apre i lavori. «Ma non si illudano gli avversari: la Lega e il governo sono una cosa sola» e «il governo avrà vita lunga, contrattando con gli amici americani», ha detto riferendosi ai dazi, ma attaccando principalmente l’Unione europea: «Nel frattempo, quel che domattina vanno cambiate sono le politiche suicide dell’Ue, dal Green deal al Patto di stabilità». L’attacco all’Ue, del resto, è la vera questione al centro del congresso, con il segretario che si è schierato senza dubbi in favore degli Stati Uniti di Donald Trump.

Contro l’Ue

Esiste però anche una forte connotazione interna al partito.

La città scelta è al centro Italia (l’ultimo congresso federale risale al 2017 a Parma), l’unico colore è il blu profondo. Sparito del tutto il verde lega di bossiana memoria, lo slogan del congresso è stato tenuto nascosto fino all’ultimo per poi mostrarlo a campeggiare sui maxischermi: «il coraggio della libertà», che ha certamente fatto fischiare le orecchie Forza Italia, nemmeno invitata nella figura dell’altro vicepremier, Antonio Tajani, con cui la Lega è in rotta ormai da settimane. «Evitiamo il casino di Pontida», spiega uno degli organizzatori, ricordando lo striscione e i fischi contro il ministro degli Esteri.

Il congresso comincia con un video «emozionale», lo definisce Giancarlo Giorgetti dal tavolo della presidenza: contro l’Europa si mostrano banconote di euro che bruciano, video di repertorio di Matteo Salvini che punta il dito in Parlamento europeo, ma anche dei due grandi ex Umberto Bossi e Roberto Maroni. A seguire il trittico dei nemici: Romano Prodi, Mario Monti e Giorgio Napolitano coperti di fischi.

La conclusione è epica, con il ricordo della battaglia di Pontida rimane il luogo del cuore leghista, cui si aggiunge a sorpresa anche la battaglia di Lepanto contro gli ottomani: un braccio di mare a sud che possa fare il paio con il pratone nordista.

Il programma è fitto, con gli interventi di tutti i segretari regionali, dei governatori regionali e dei ministri e a seguire gli interventi dei delegati. Ma l’attesa è tutta per il veneto Luca Zaia, oltre che per la scoperta degli ospiti internazionali. Tra gli organizzatori si vagheggia di un video di Elon Musk, che però non sarebbe ancora certo. Confermato, invece, è il video della premier Giorgia Meloni, che verrà proiettato domani. «La Lega è il collante del governo, che avrà vita lunga», è la garanzia di Salvini.

