Il leader della Lega, Matteo Salvini, dice sì all’ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale: «Posso dare il mio pensiero personale, io posso dire di sì, se lei mi chiede se facciamo riunioni per parlare di questo no», ha detto ieri sera rispondendo a Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti su La7. Mentre il centrodestra – soprattutto Salvini e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni - continua a fare pressioni per andare alle urne, si comincia a pensare al 2022, a quale parlamento eleggerà il presidente della Repubblica. «Silvio Berlusconi potrebbe ambire a fare il presidente della Repubblica, per me assolutamente sì», ha confermato il segretario del Carroccio.

Il 2022

Nelle scorse settimane il leader della Lega aveva detto che il Carroccio non vuole che la situazione «si trascini fino al 2022 per votare il presidente della Repubblica». Il prossimo presidente «deve essere un presidente di tutti, mentre da Renzi o dal Pd qualcuno parla del Quirinale come se fosse casa sua». La nomina del prossimo presidente, secondo Salvini, «avrà un contributo fondamentale da parte della Lega». Silvio Berlusconi, tra l’altro, accarezzerebbe il sogno di diventare presidente della Repubblica da tempo.

