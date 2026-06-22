Salvini nomina il suo commissario sul piano Casa

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Felice Squitieri, architetto di professione, che è stato dirigente della Lega nel Lazio. In attesa di capire cosa farà di concreto gli è stato garantito un maxi-stipendio

Fa fatica a tenere a bada i malumori interni, ma Matteo Salvini continua a dettare la linea. Sul Piano casa ha ottenuto quanto voleva: la nomina a commissario straordinario – fino al dicembre 2027 – di Felice Squitieri, architetto di professione, che è stato dirigente della Lega nel Lazio, prima responsabile dei Castelli romani e poi a capo del dipartimento energia e sviluppo della Lega regionale. In attesa di capire cosa farà di concreto, è stato garantito un maxi-stipendio: 181.800 euro (lordi