Italia

Salvini nomina il suo commissario sul piano Casa

Stefano Iannaccone
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22 giugno 2026 • 20:46Aggiornato, 22 giugno 2026 • 20:52

Felice Squitieri, architetto di professione, che è stato dirigente della Lega nel Lazio. In attesa di capire cosa farà di concreto gli è stato garantito un maxi-stipendio 

Fa fatica a tenere a bada i malumori interni, ma Matteo Salvini continua a dettare la linea. Sul Piano casa ha ottenuto quanto voleva: la nomina a commissario straordinario – fino al dicembre 2027 – di Felice Squitieri, architetto di professione, che è stato dirigente della Lega nel Lazio, prima responsabile dei Castelli romani e poi a capo del dipartimento energia e sviluppo della Lega regionale. In attesa di capire cosa farà di concreto, è stato garantito un maxi-stipendio: 181.800 euro (lordi

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.