Nuovo fronte di tensione nel governo

Salvini e il richiamo della foresta: «Sì al gas russo», lite con Tajani

Stefano Iannaccone
14 marzo 2026 • 20:51

L’ultima settimana di campagna referendaria non inizia nel migliore dei modi per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, tornano al punto di partenza: la distanza incolmabile sulla politica estera. Il nuovo scoglio nel governo è la mossa di Donald Trump sul petrolio russo. Il leader della Lega sogna un allentamento delle sanzioni e la possibilità di riallacciare i contatti con Mosca per le forniture energetiche, il segretario di Forza Ital

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.