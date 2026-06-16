verso il ritiro estivo del partito

Salvini e Zaia ancora lontani: nella Lega lo stallo è totale

Giulia Merlo
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16 giugno 2026 • 20:12

Vannacci affianca i leghisti nei sondaggi e spaventa. Altri striscioni al Nord contro il leader. Per evitare lo strappo si pensa a una mini segreteria. Difficile la “scalata” al Viminale 

Le facce in via Bellerio sono sempre più scure, a mano a mano che si accumulano i sondaggi. Fino all’ultimo in ordine di tempo, di Swg per La7, che certifica il pareggio tra Futuro Nazionale e la Lega al 5,3 per cento. A spaventare, però, è la tendenza: quella del partito di Matteo Salvini è in caduta libera di settimana in settimana, il movimento di Roberto Vannacci, invece, è in crescita costante. Questo è il dato di realtà con cui deve fare i conti la Lega in vista del vertice dei primi di lu

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.