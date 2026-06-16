Salvini e Zaia ancora lontani: nella Lega lo stallo è totale

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Le facce in via Bellerio sono sempre più scure, a mano a mano che si accumulano i sondaggi. Fino all’ultimo in ordine di tempo, di Swg per La7, che certifica il pareggio tra Futuro Nazionale e la Lega al 5,3 per cento. A spaventare, però, è la tendenza: quella del partito di Matteo Salvini è in caduta libera di settimana in settimana, il movimento di Roberto Vannacci, invece, è in crescita costante. Questo è il dato di realtà con cui deve fare i conti la Lega in vista del vertice dei primi di lu