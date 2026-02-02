Italia

Salvini negli Epstein Files: l’amico Bannon sapeva del Papeete 8 mesi prima

Lisa Di Giuseppe
02 febbraio 2026 • 20:47

«Dopo le europee farà cadere il governo», scrive l’ideologo in un messaggio. Gli incontri (millantati) dopo le elezioni politiche 2018 e l’endorsement a Conte

C’è un versante italiano degli Epstein files. Anzi, un versante sovranista, che associa – tramite le corrispondenze del finanziere pedofilo – Matteo Salvini e le destre europee a Steve Bannon. Niente di nuovo, si dirà, nel 2018-19 l’ideologo del primo Trump era solito visitare i partiti più allineati in Europa. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato nelle mail diffuse dal dipartimento di Giustizia americano: lo scambio di messaggi che risale a dicembre 2018 si discute del futuro della

