In programma per il vertice di centrodestra anche le elezioni: «C’è da chiudere la partita dei candidati sindaci, Roma, Milano e per le elezioni nella terra di Calabria. E parleremo anche della mia proposta di una forma di coordinamento». Prima era contro le riforme, adesso offre al premier «il massimo sostegno alle riforme nel nome della concretezza»

Incontro in settimana sulla federazione di centrodestra e un prossimo incontro con Mario Draghi. Il leader della Lega, Matteo Salvini, non manca di dichiarare qualche novità ogni giorno, anche di domenica, tra una comparsata tv, un incontro con la Lega Calabria e agenzie battute all’improvviso. Mentre lavora per marginalizzare la leader di Fratelli d’Italia.

«L'alleanza con Giorgia Meloni, che è un’amica, era e rimane il futuro del centrodestra a livello nazionale» ha detto oggi su intervistato su Rai 3. Ma questa settimana vuole vedere gli alleati di centrodestra senza di lei.

La proposta di federazione riguarda «le forze che sostengono il governo Draghi, poi l'obiettivo è di arrivare a vincere tutti insieme le elezioni penso nel 2023». Per questo «ci troviamo in settimana, c’è da chiudere la partita dei candidati sindaci, Roma, Milano e per le elezioni nella Terra di Calabria. E parleremo anche della mia proposta di una forma di coordinamento. Poi faremo sintesi, non impongo nulla» ha detto in tv, il suo interlocutore «è Draghi» e per Salvini può essere «la prima forza in parlamento».

Lunedì intanto ci sarà un altro incontro, con il presidente del consiglio. L'obiettivo del leader della Lega, riporta una nota, è «ribadire il massimo sostegno alle riforme nel nome della concretezza, della semplificazione e della velocità». Quella sarà anche l'occasione «per illustrare al premier la proposta di federazione dei gruppi di centrodestra che sostengono il governo, un progetto costruttivo e di unità, utile per rafforzare l'azione dell'esecutivo in Italia e in Europa». Salvini ha detto nelle scorse settimane che Draghi potrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica, un nuovo ruolo che però lo costringerebbe a lasciare l’incarico di presidente del consiglio nel 2022, un anno prima del termine della legislatura.

Fino a poche settimane fa, Salvini non vedeva la possibilità di arrivare a riforme adesso invece vuole elaborare una posizione unica del centrodestra all’interno del governo: «Non è meglio avere una voce sola su riforma della giustizia e taglio delle tasse?».

La Calabria

Domenica Salvini era a Vibo Valentia. «Il candidato lo decide la squadra, in settimana daremo i nomi per tutte le regioni» ha detto a Zambrone intervenendo agli stati generali della Lega Calabria. La sua proposta continua a essere il presidente facente funzioni Spirlì, ma ancora non è definitivo: «Nino Spirlì ha lavorato benissimo ma come sapete - ha continuato - la scelta tocca a Forza Italia e qui il primo pensiero umano va al ricordo di Jole Santelli. Di sicuro la Calabria non deve essere oggetto di scambio elettorale con altri territori - ha detto ancora il leader del Carroccio - e in ogni caso una regione a guida Lega è garanzia di sviluppo, sicurezza e futuro».

