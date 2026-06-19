Nasce la cabina di regia sui territori con Zaia e Fedriga. E Salvini si aggrappa a Milano

Lunedì la prima riunione del nuovo organismo. Sabato e domenica i gazebo nel capoluogo per farsi indicare come candidato ideale alle prossime comunali

true false

I gazebo per un bagno di folla a Milano per farsi indicare come sindaco ideale e la cabina di regia, ribattezzata «tavolo di coordinamento dei territori». Matteo Salvini non lascia, prova almeno a raddoppiare con lo sguardo rivolto al ritiro del partito a Treviso, il prossimo 4-5 luglio. L’esito della scommessa è tutto da verificare. Il leader della Lega conferma, con le sue mosse, di non pensare al passo indietro. Il rinvio a data da destinarsi del Consiglio federale è il termometro del clima d