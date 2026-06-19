Italia

Nasce la cabina di regia sui territori con Zaia e Fedriga. E Salvini si aggrappa a Milano

Stefano Iannaccone
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19 giugno 2026 • 20:49

Lunedì la prima riunione del nuovo organismo. Sabato e domenica i gazebo nel capoluogo per farsi indicare come candidato ideale alle prossime comunali

I gazebo per un bagno di folla a Milano per farsi indicare come sindaco ideale e la cabina di regia, ribattezzata «tavolo di coordinamento dei territori». Matteo Salvini non lascia, prova almeno a raddoppiare con lo sguardo rivolto al ritiro del partito a Treviso, il prossimo 4-5 luglio. L’esito della scommessa è tutto da verificare. Il leader della Lega conferma, con le sue mosse, di non pensare al passo indietro. Il rinvio a data da destinarsi del Consiglio federale è il termometro del clima d

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.