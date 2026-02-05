Italia

Salvini festeggia, ma il Ponte torna al punto di partenza

Lisa Di Giuseppe
05 febbraio 2026 • 20:59

Il segretario della Lega lancia un’offensiva comunicativa per celebrarsi, ma i rilievi del Colle azzerano i progressi sull’opera. Fermi i fondi per Niscemi

Quando la realtà delude, Matteo Salvini cerca di rifugiarsi nel battage. Ospitate tv a rotta di collo – a quella di martedì da Bruno Vespa si sono aggiunti Otto e mezzo ieri sera e Mattino Cinque stamani – e focus della comunicazione incentrato su Olimpiadi e ponte dello Stretto: tutto per distogliere l’attenzione dai problemi della Lega. La scissione del generale Roberto Vannacci? Acqua sotto i ponti. Il segretario, per tenersi stretto il suo elettorato, punta sui soliti cavalli di battaglia: «

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth