Il leader leghista contro la Germania

Salvini è solo, niente Viminale. Meloni: «Nessun rimpasto»

Stefano Iannaccone
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11 agosto 2026 • 20:19

Il segretario della Lega rilancia l’internazionale sovranista: «Una Pontida internazionale sulla sicurezza». La premier stoppa i sogni di un trasloco dell’alleato in crisi al ministero dell’Interno. I sondaggi puniscono la strategia del Capitano, che ignora i suggerimenti dei “lombardi”

I sogni di gloria di Matteo Salvini si sono infranti. Il ministero dell’Interno è sempre più lontano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto capire di non volere cambiamenti in corsa. In un’intervista al settimanale Chi ha escluso un rimpasto a settembre, anche dopo il raggiungimento del record di longevità nella storia repubblicana. Parole che suonano come l’altolà alle ambizioni salviniane di ritorno al Viminale. La priorità della leader di FdI è ora la legge di Bilancio con cui

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.