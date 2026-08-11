Salvini è solo, niente Viminale. Meloni: «Nessun rimpasto»

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I sogni di gloria di Matteo Salvini si sono infranti. Il ministero dell’Interno è sempre più lontano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto capire di non volere cambiamenti in corsa. In un’intervista al settimanale Chi ha escluso un rimpasto a settembre, anche dopo il raggiungimento del record di longevità nella storia repubblicana. Parole che suonano come l’altolà alle ambizioni salviniane di ritorno al Viminale. La priorità della leader di FdI è ora la legge di Bilancio con cui