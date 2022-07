Il segretario della Lega sarà nell’isola siciliana il 4 e 5 agosto, ha concordato il viaggio con il vicesindaco e rappresentante del Carroccio Attilio Lucia. Continua a portare avanti la politica dei porti chiusi che per lui sono «soluzioni e idee che già avevamo messo in pratica con successo»

È un crescendo. Prima i post, poi l’intervento a un comizio e infine l’annuncio: Matteo Salvini andrà a Lampedusa il 4 e il 5 agosto. L’isola siciliana ha difficoltà a gestire l’hotspot per i costanti arrivi dal Mediterraneo, e il segretario della Lega che è stato il ministro dell’Interno dei porti chiusi, di fronte alle migliaia di persone che stanno attraversando il mare e dopo le cinque vittime che la Guardia costiera non è arrivata a soccorrere, continua a battere sulla solita propaganda.

La Lega di Lampedusa chiama

«Lampedusa chiama, Matteo Salvini risponde» ha scritto in un comunicato. Il vicesindaco Attilio Lucia, rappresentante della Lega nell’isola, ha concordato la visita con il segretario. «Non ha scritto al ministro Lamorgese ma al leader della Lega» recita il comunicato.

In realtà la Lega è tornata ad alzare i toni contro Lamorgese, lo stesso segretario nei scorsi giorni ha detto che ha dovuto sopportare la collaborazione con la ministra nel corso del governo Draghi. Lucia e Salvini sono costantemente in contatto: «Cambio l’agenda e arrivo da voi per portare soluzioni e idee che già avevamo messo in pratica con successo» ha spiegato Salvini.

Durante un comizio a Domodossola venerdì, il segretario che vuole tornare a essere ministro dell’Interno, ha detto che qualora venisse eletto si propone di presentare tra i primi provvedimenti un nuovo decreto sicurezza, il titolo rende chiaro il collegamento con quelli che hanno ridotto la capacità di accoglienza italiana e reso più difficili le operazioni di salvataggio delle Ong.

I testi dei vecchi decreti sono stati modificati nella scorsa legislatura anche a seguito di una lettera di avvertimento alle camere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma per Salvini sono ancora la strada giusta. Il leader del Carroccio è attualmente a processo per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti dalla nave della ong Open arms nel 2019.

