Dalla Val di Susa a Eboli, passando per Bologna: Salvini ora rincorre Vannacci

L’ex generale sta scavando un solco sfidando il vicepremier sui suoi terreni: sicurezza e comunicazione. Persa la “partita Roggero”, il leghista ha reagito buttandosi sul caso del giornalista Esposito e sugli scontri

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Né voti, né temi: alla Lega, Roberto Vannacci non vuole lasciare niente. I sondaggi raccontano di un Futuro nazionale che ha definitivamente staccato il Carroccio. Stando alle ultime rilevazioni, il divario tra i due partiti è di circa due punti percentuali, con Fn sopra al 7 per cento e la Lega che balla intorno al 5. Superata anche Alleanza verdi e sinistra, nel mirino dei vannacciani ora c’è Forza Italia, che può sorpassare continuando a erodere il consenso leghista, ma anche quello di Fratel