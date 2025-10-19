Sandro Ruotolo: «Schlein ha ragione, i cronisti delegittimati sono come i giudici uccisi»

true false

«Ha fatto bene la segretaria del Pd, Elly Schlein, a dire quello che ha detto. Sono cose vere: la democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo». Il giornalista ed europarlamentare, responsabile informazione del Pd, Sandro Ruotolo, commenta le parole della leader, pronunciate durante il congresso del Pse ad Amsterdam, contro l’esecutivo di Giorgia Meloni. Parole pronunciate poco dopo l’attentato nei confronti di Sigfrido Ranucci, quando mani