Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha lasciato Palazzo Chigi, dove da questa mattina è al lavoro la premier Giorgia Meloni. L’ex direttore del Tg2 ha avuto un colloquio di un’ora e mezza con la presidente del Consiglio.

«Sono stato a colloquio con Giorgia Meloni per ribadire la verità delle mie affermazioni contenute nella lettera inviata questa mattina al quotidiano La Stampa: mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all'organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata», ha detto in una nota il ministro.

Sangiuliano è al centro delle cronache di queste ore per la vicenda legata al ruolo di Maria Rosaria Boccia, che avrebbe dovuto diventare sua consigliera ma che, prima di assumere l’incarico, avrebbe preso parte a trasferte organizzative per il G7 della Cultura a spese del ministero.

Sangiuliano ha negato che lei abbia visto documenti riservati e che il ministero le abbia pagato le trasferte, ma Boccia sostiene il contrario e ha fatto capire di poterlo dimostrare.

