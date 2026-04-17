Sangiuliano a parlare di remigrazione con i neofascisti alla vigilia della Liberazione

Remigrazione e riconquista presenta la legge d’iniziativa popolare che ha già tentato di portare alla Camera: tra i presenti anche l’ex ministro e il senatore della Lega Cantalamessa. La polemica delle associazioni napoletane e delle opposizioni nazionali
Alla vigilia del 25 aprile, un esponente di primo piano di Fratelli d’Italia partecipa a un’iniziativa dell’estrema destra che promuove la deportazione di massa delle persone migranti. Gennaro Sangiuliano, già ministro della Cultura e oggi consigliere regionale di FdI, interverrà infatti a un evento organizzato da Remigrazione e riconquista che sta lavorando a una proposta di legge di iniziativa popolare per attuare la remigrazione. Il 24 aprile, alla vigilia della Liberazione, sarà quindi in