L’EVENTO A NAPOLI

Sangiuliano a parlare di remigrazione con i neofascisti alla vigilia della Liberazione

Federica Pennelli
17 aprile 2026 • 16:12Aggiornato, 17 aprile 2026 • 16:46

Remigrazione e riconquista presenta la legge d’iniziativa popolare che ha già tentato di portare alla Camera: tra i presenti anche l’ex ministro e il senatore della Lega Cantalamessa. La polemica delle associazioni napoletane e delle opposizioni nazionali

Alla vigilia del 25 aprile, un esponente di primo piano di Fratelli d’Italia partecipa a un’iniziativa dell’estrema destra che promuove la deportazione di massa delle persone migranti. Gennaro Sangiuliano, già ministro della Cultura e oggi consigliere regionale di FdI, interverrà infatti a un evento organizzato da Remigrazione e riconquista che sta lavorando a una proposta di legge di iniziativa popolare per attuare la remigrazione. Il 24 aprile, alla vigilia della Liberazione, sarà quindi in

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Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood