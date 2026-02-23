verso la prima serata

Il festival di nessuno. Meloni non va ma Sanremo è già politico

Lisa Di Giuseppe
23 febbraio 2026 • 20:19

Conti scarta e si dichiara “baudiano”, La Russa lotta per Pucci. La maggioranza arriva spaccata a una kermesse rischiosa

Una chimera, una non notizia per animare un festival di Sanremo che parte in salita. In attesa della prima serata di domani, mentre i vertici della Rai provano a mettere le mani avanti per non trovarsi impreparati davanti a un eventuale calo degli ascolti, al teatro Ariston c’è già la prima polemica. E riguarda la possibile presenza di Giorgia Meloni. La voce era circolata nei giorni scorsi ed era già stata smentita. Ma Carlo Conti, interrogato dai giornalisti, è stato costretto a tornare sull’a

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth