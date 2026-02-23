Il festival di nessuno. Meloni non va ma Sanremo è già politico

true false

Una chimera, una non notizia per animare un festival di Sanremo che parte in salita. In attesa della prima serata di domani, mentre i vertici della Rai provano a mettere le mani avanti per non trovarsi impreparati davanti a un eventuale calo degli ascolti, al teatro Ariston c’è già la prima polemica. E riguarda la possibile presenza di Giorgia Meloni. La voce era circolata nei giorni scorsi ed era già stata smentita. Ma Carlo Conti, interrogato dai giornalisti, è stato costretto a tornare sull’a