Monta la polemica sulle scarpe di un noto marchio indossate dall’attore americano John Travolta durante la sua esibizione di danza alla seconda serata del festival di Sanremo. Travolta sarebbe venuto a Sanremo soltanto per un rimborso spese, mentre la Rai non saprebbe di eventuali accordi con gli sponsor. Non coprire il marchio inquadrato numerose volte durante la performance, però, sarebbe stato un errore.

«Con John Travolta nessun accordo di carattere commerciale» ha detto il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea durante la conferenza stampa dopo la seconda serata, smentendo una conoscenza della Rai della vicenda. «Solo un accordo editoriale. Nessuno ha notato le scarpe e non c'è stata nessuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi» ha aggiunto la vicedirettrice Federica Lentini.

Anche Amadeus ha detto di non saperne nulla: «Non so neanche la marca delle scarpe, come potete immaginare che io faccia promozione a un paio di scarpe di Travolta?» La ragione dietro al fatto che il marchio non è stato oscurato sarebbe stata la disattenzione dell’assistente di studio: «Travolta è arrivato in camerino all'ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe, la cui marca peraltro non è a noi familiare. È stato commesso l'errore di non oscurare le scarpe, ma l'inquadramento sui piedi è avvenuto perché ballando quella è l'inquadratura. Non c'era nessuna volontà di fare quell'inquadratura particolare»

