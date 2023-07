Lei ha ripetuto che non è stata raggiunta da alcun avviso di garanzia. Dopo cinque minuti attacca ancora il giornale e non parla degli affari opachi che la riguardano. Le inchieste, accusa, sono un modo per mettere a rischio «la ristrutturazione in corso» delle sue imprese

L’aula è pronta, la tribuna stampa è gremita, la ministra Daniela Santanchè finalmente ha deciso di intervenire a Palazzo Madama con un’informativa molto attesa. Il presidente Ignazio La Russa ha deciso di presiedere la seduta. Lei ha ripetuto che non è stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e ha attaccato Domani che ha riportato in esclusiva la conferma che la ministra è attualmente sotto indagine.

Dice che questo mette in subordine le altre questioni. Dopo quasi cinque minuti non ha ancora parlato dei Tfr non pagati, delle sue società in situazioni economiche complicate e dei misteriosi affari del fondo Negma.

I panni dell’imprenditore

La ministra ha detto di parlare vestendo i panni «dell’imprenditore», di essere orgogliosa delle sue attività. Per prima cosa ha ricordato il suo ingresso nel settore editoriale: «Credo che tutti quelli che oggi fanno impresa possono capire bene quello che sto dicendo», coloro che «stanno lottando per tenere in vita le loro imprese».

Le inchieste, dice, sono un modo per mettere a rischio «la ristrutturazione in corso» delle sue imprese. La ministra poi è passata a rispondere al suo grande accusatore, Giuseppe Zeno: «Ci saranno indagini grazie alle quali con registrazioni vocali saranno chiare le finalità che lo hanno ispirato».

