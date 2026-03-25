La leader messa all’angolo dall’ex ministra

Santanchè si dimette e sfida ancora Meloni. «Pago colpe non mie»

Stefano Iannaccone
25 marzo 2026 • 20:09

Una lettera annuncia il passo indietro: «Obbedisco con amarezza». Ancora tensione in FdI, preoccupazioni per le ricadute in Lombardia

Una lettera di dimissioni che è un atto di sfida. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha lasciato l’incarico governativo, certo. Ma non ha firmato un atto di resa di fronte alla sfiducia a mezzo stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una mossa irrituale, che voleva essere una prova di forza ma si è rivelato un gesto di debolezza, visto l’irrigidimento della controparte. Addio con amarezza La risposta è stata altrettanta anomala, confermando l’alta tensione nel governo.

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.