Santanchè si dimette e sfida ancora Meloni. «Pago colpe non mie»

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Una lettera di dimissioni che è un atto di sfida. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha lasciato l’incarico governativo, certo. Ma non ha firmato un atto di resa di fronte alla sfiducia a mezzo stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una mossa irrituale, che voleva essere una prova di forza ma si è rivelato un gesto di debolezza, visto l’irrigidimento della controparte. Addio con amarezza La risposta è stata altrettanta anomala, confermando l’alta tensione nel governo.