Bottino Santanchè, regalo da 9 milioni per siti e immagine

La ministra attende la manovra per passare all’incasso grazie a un emendamento del senatore meloniano Gelmetti
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Welcome to meraviglia, specie se si parla della meraviglia dei fondi per il Turismo. La ministra Daniela Santanchè attende la manovra per passare all’incasso grazie al suo partito Fratelli d’Italia. Un emendamento del senatore meloniano, Matteo Gelmetti, propone di stanziare 8,9 milioni di euro in due anni per la «realizzazione e la gestione del portale nazionale Tourism Digital Hub». Un altro sito che rischia di fare il paio con Italia.it. Non c’è solo per l’ennesimo portale: Gelmetti vuole dar