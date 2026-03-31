l’intervista

Sarracino (Pd): «Un muro contro la legge elettorale, Meloni la più anti-meridionale»

Marco Sarracino, responsabile Sud del Pd
Marco Sarracino, responsabile Sud del Pd
Marco Sarracino, responsabile Sud del Pd
Stefano Iannaccone
31 marzo 2026 • 20:50

«C’è stato un voto politico: è stato un No al premierato, all’autonomia differenziata, ma anche un voto per chiedere maggiori investimenti nella sanità pubblica, per salari più alti e un paese più giusto» dice il responsabile Sud del Pd. «Gli ultimi dati Ocse dimostrano che l’economia italiana è ferma e c’è un forte aumento delle diseguaglianze»

Un «muro» sulla legge elettorale e le primarie celebrate dopo un accordo sul programma. Il deputato e responsabile Sud e aree interne del Pd, Marco Sarracino, investe sui territori che hanno già fatto vincere il No al referendum: il Mezzogiorno. Il Sud è stato decisivo per il No. È l’effetto nostalgia verso il reddito di cittadinanza, come sostengono alcuni a destra? I giovani e il Sud hanno salvato la Costituzione. Il Sud ha subito più di tutti le scelte del governo: Giorgia Meloni è la preside

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.