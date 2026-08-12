Sarracino (Pd): «Vincerà Schlein ma lasciamo che Conte faccia Conte»

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Sostiene Marco Sarracino, deputato dem, segreteria nazionale, area correntone “Montepulciano”, che c’è un «punto da chiarire, anche dentro il Pd, e viene persino prima del programma». Il punto è: «Noi non possiamo fare come nel 2022, quando siamo andati divisi al voto e abbiamo regalato il paese a Giorgia Meloni. I nostri elettori non ce lo perdonerebbero mai». Nel Pd c’è chi crede che il M5S, e il suo leader Conte, non sia affidabile. Lo è? Leggo interviste, anche di compagni di partito, che so