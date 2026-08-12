Sarracino (Pd): «Vincerà Schlein ma lasciamo che Conte faccia Conte»

Il responsabile Sud: «Continueremo a mandare le armi a Kiev. Su questa posizione può riconoscersi tutta l’alleanza. Ma ai miei compagni ricordo che se l’M5s crollasse, vincerebbe la destra. La coalizione deve superare almeno il 42 per cento»
Sostiene Marco Sarracino, deputato dem, segreteria nazionale, area correntone “Montepulciano”, che c’è un «punto da chiarire, anche dentro il Pd, e viene persino prima del programma». Il punto è: «Noi non possiamo fare come nel 2022, quando siamo andati divisi al voto e abbiamo regalato il paese a Giorgia Meloni. I nostri elettori non ce lo perdonerebbero mai». Nel Pd c’è chi crede che il M5S, e il suo leader Conte, non sia affidabile. Lo è? Leggo interviste, anche di compagni di partito, che so