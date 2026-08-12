L’Intervista

Sarracino (Pd): «Vincerà Schlein ma lasciamo che Conte faccia Conte»

Daniela Preziosi
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12 agosto 2026 • 07:00

Il responsabile Sud: «Continueremo a mandare le armi a Kiev. Su questa posizione può riconoscersi tutta l’alleanza. Ma ai miei compagni ricordo che se l’M5s crollasse, vincerebbe la destra. La coalizione deve superare almeno il 42 per cento»

Sostiene Marco Sarracino, deputato dem, segreteria nazionale, area correntone “Montepulciano”, che c’è un «punto da chiarire, anche dentro il Pd, e viene persino prima del programma». Il punto è: «Noi non possiamo fare come nel 2022, quando siamo andati divisi al voto e abbiamo regalato il paese a Giorgia Meloni. I nostri elettori non ce lo perdonerebbero mai». Nel Pd c’è chi crede che il M5S, e il suo leader Conte, non sia affidabile. Lo è? Leggo interviste, anche di compagni di partito, che so

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.