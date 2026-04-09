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Schizofrenia nomine, Meloni boccia il “suo” Cingolani a Leonardo: ecco Mariani

Stefano Iannaccone
09 aprile 2026 • 22:49Aggiornato, 09 aprile 2026 • 23:24

L’ex condirettore di Leonardo Mariani è stato nominato ad, prendendo il posto di Cingolani che lo aveva “battuto” tre anni fa. Di Foggia lascia Terna e va alla presidenza di Eni. Il capo di gabinetto dell’autorità delegata ai servizi, Mantovano, Alessandro Monteduro, nel cda di Enel

È il 2026, ma sembra il 2023 a Leonardo. Il nuovo amministratore delegato del colosso degli armamenti sarà infatti Lorenzo Mariani, che era il candidato favorito (sponsorizzato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto) tre anni fa. E che ora prende il posto di Roberto Cingolani dopo l’esperienza a Mbda Italia. L’ex ministro della Transizione ecologica era stato invece il preferito della presidente del Consiglio, nel 2023, sfidando appunto Crosetto, che oggi era però sostanzialmente favorevole a

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.