Il post con cui Elon Musk ha minacciato di privare l’Ucraina del sistema Starlink: «L'intera linea del fronte crollerebbe se lo spegnessi», ha scatenato la polemica politica in Italia con la leader del pd Elly Schlein in prima linea contro il ddl Spazio. «Musk sta dimostrando che l'unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l'ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul dl Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. Senza una rete satellitare europea efficiente e competitiva la difesa europea non potrà mai esistere».

A Schlein si è unita il resto dell’opposizione. «Siamo di fronte ad una vera e propria follia da parte di Giorgia Meloni: il Ddl Spazio va cambiato, regala la nostra sicurezza a Elon Musk che vuole accrescere il suo immenso patrimonio defraudando chi trova sulla sua strada» ha commentato la deputata Francesca Ghirra, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Attività produttive della Camera. «C’è assoluta necessità di rivedere quel testo, abbiamo fatto di tutto in commissione e in Aula per spiegare che il testo di Governo e maggioranza è una sciagura. Va rivisto».

Anche il Movimento 5 stelle ha preso posizione criticando le parole del padrone di Tesla. «Sono gravissime le dichiarazioni odierne di Elon Musk, che minaccia velatamente conseguenze devastanti sull'Ucraina in caso di spegnimento del sistema Starlink», ha commentato Emma Pavanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Attività Produttive alla Camera. «Una sorta di becero ricatto per affermare i propri interessi, anche sulla pelle del popolo ucraino. Mi chiedo quindi se Meloni e i suoi siano ancora convinti di aprire la strada alla svendita della nostra sicurezza nazionale a un soggetto di questa levatura, come si preparano a fare attraverso il Ddl Starlink, che il governo continua a chiamare Ddl Spazio»

