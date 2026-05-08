Schlein: «Alleati degli Usa, non di Trump. Meloni lo dica chiaro a Rubio»

Da venerdì 8 maggio a domenica la leader è in Canada al summit voluto da Carney, ci sarà anche Obama. La segretaria del Pd: «Meloni non ha cambiato linea sull’Ue. Il nucleare? Fin qui è un annuncio, ma il Pd è contro»

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C’è un’altra America, diversa da quella di Donald Trump, e anche un altro Occidente. Elly Schlein ne parla con un gruppo di testate (Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, Il Foglio, Paìs, Bloomberg, The Globe and Mail e Domani) per comunicare che venerdì 8 maggio e sabato 9 sarà a Toronto, al Global Progress Action Summit, ospite del presidente canadese Mark Carney, che a sua volta è stato ospite speciale della Comunità politica europea, tre giorni fa in Armenia, da dove ha