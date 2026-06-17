Mancini (Pd): «Un cordone sanitario per arginare Vannacci. Il rischio è Weimar»

Il deputato: con la nuova legge elettorale, se Futuro nazionale cresce, per nessuno dei due schieramenti scatterà il premio. Meloni costruisca un cordone sanitario, chiarisca che non considera il generale “un camerata che sbaglia”. E la sinistra non gioisca. il pericolo è per tutti, c’è il rischio di un’avventura per il paese

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Claudio Mancini (deputato Pd, ndr), dunque il centrosinistra è avvantaggiato dal balzo di Futuro Nazionale? Chi fa i sondaggi misura Vannacci fuori dal centrodestra, se va da solo con una posizione antisistema. Nei flussi elettorali sembra pescare dalla destra ma anche dall’astensione e dall’elettorato ex M5s della prima ora. Se Futuro Nazionale si attesta al 5 per cento fa perdere la destra e vincere il centrosinistra, e dunque ha ragione Renzi. Ma se dovesse avvicinarsi al 10, uno spazio elet