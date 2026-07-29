LA STRATEGIA DELLA LEADER

Schlein e la strategia dell’avanti tutta: perché è sicura di vincere le primarie

Daniela Preziosi
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29 luglio 2026 • 07:00

Per la premiership, la segretaria non accetta né un garante né un terzo nome: nei gazebo confida nel suo talento di campaigner. Né la preoccupa l’incognita Silvia Salis (che è tentata dai gazebo). La segretaria attacca Meloni: «Vuole farci parlare di tutto per non parlare dei problemi reali». Alla Camera opposizioni divise sulle missioni militari

Le polemiche, i dubbi sulla sua adeguatezza come premier, le proposte di un “garante” dell’alleanza, i sondaggi che alle primarie la danno dietro Giuseppe Conte e che dicono che la sindaca di Genova le toglierebbe mortalmente voti del suo stesso partito: Elly Schlein va avanti senza farsi spaventare. Non si può dire che tutto le scivoli addosso, ma di sicuro nulla le fa cambiare i progetti. E quelli sull’alleanza restano gli stessi annunciati da tempo: il programma si scriverà a settembre con «u

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.