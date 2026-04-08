Schlein e Sánchez al summit globale dei progressisti

Convergenze della strana coppia Renzi & Conte. La segretaria dem lavora alla sua investitura internazionale: il 17 e 18 aprile sarà a Barcellona con lo spagnolo e Lula

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Dal Nazareno l’ordine di scuderia è o, meglio, sarebbe, «basta primarie». Nel senso: «Basta parlarne», l’argomento «non è all’ordine del giorno», ora che il governo ogni giorno deve affrontare un guaio, dagli effetti nefasti della vicinanza a Trump e Netanyahu, alla guerra in Iran e in Libano, all’aumento della benzina e dei prezzi, al caso Piantedosi-Conte, alle (presunte) amicizie pericolose fra Fdi e il clan Senese. Tutti temi che oggi le opposizioni spiattelleranno nella aule in faccia a Gio