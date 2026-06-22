Schlein incalza: «Il governo passi dai tweet ai fatti»

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Debito comune per difendere l’industria europea, per il debito sociale e per la difesa comune, sul modello di quello che l’Europa ha già fatto per l’Ucraina. Elly Schlein chiude l’evento “L’Europa che vogliamo”, organizzato da Nicola Zingaretti lunedì a Roma in un centro eventi del quartiere Eur, con un appello a Giorgia Meloni: «Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili di Trump, ma chiediamo al governo di passare dai tweet ai fatti». Innanzitutto: «Uscire dal Board of peace,