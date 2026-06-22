Italia

Schlein incalza: «Il governo passi dai tweet ai fatti»

Daniela Preziosi
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22 giugno 2026 • 20:49

Zingaretti riunisce 800 persone sul programma del Pd a Bruxelles. «Non lasceremo l’Unione a chi la vuole distruggere». La leader: con Kiev, ora un negoziatore europeo

Debito comune per difendere l’industria europea, per il debito sociale e per la difesa comune, sul modello di quello che l’Europa ha già fatto per l’Ucraina. Elly Schlein chiude l’evento “L’Europa che vogliamo”, organizzato da Nicola Zingaretti lunedì a Roma in un centro eventi del quartiere Eur, con un appello a Giorgia Meloni: «Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili di Trump, ma chiediamo al governo di passare dai tweet ai fatti». Innanzitutto: «Uscire dal Board of peace,

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.