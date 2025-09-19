le voci sulla rivalità per le prossime politiche

Schlein e l’ipotesi di una sfida con Salis. La sindaca si smarca: «Resto a Genova»

Daniela Preziosi
19 settembre 2025 • 20:15

Fioriscono retroscena sulla «grande ambizione» della prima cittadina genovese. Il sospetto della regia occulta di Matteo Renzi. Al Nazareno sono pronti a tutto in vista del 2027. Ma lei rassicura: «Elly sta facendo un lavoro incredibile per unire la coalizione»

Al Nazareno non ci sono i sacchetti di sabbia. Non ancora. Ma le sentinelle delle feste dell’Unità appena concluse qualche messaggino apprensivo, negli scorsi giorni, l’hanno fatto arrivare alla segretaria: «Dov’è andata, Silvia Salis, ha spopolato». A Modena, per esempio, era sul palco con Stefano Bonaccini e Antonio Decaro: ovazioni, maestranze in visibilio. Così alla festa nazionale di Reggio Emilia. Ed è vero che le due, Schlein e Salis, si vogliono bene. Ma l’improvviso insorgere di articol

