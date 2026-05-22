Il partito ha deciso di sospendere Debora Piazza da ogni carica dopo che su Facebook aveva commentato: «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore». La dura condanna della premier Meloni

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La campagna elettorale a Lecco, in vista delle elezioni per rinnovare l’amministrazione comunale questa domenica, si è chiusa con un nuovo caso politico. Ad alimentarlo è stata Debora Piazza, consigliera comunale Lega Salvini Barzanò e capodipartimento Lombardia tutela animale, che commentando la presenza in piazza della Segretaria del Pd Elly Schlein, ha detto: «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore».

Il riferimento è ai fatti di Modena dove Salim el Khoudri ha investito una serie di persone in pieno centro con la propria auto.

Immediata la condanna unanime e bipartisan del mondo politico per le parole scritte su Facebook dalla consigliera leghista che è stata subito sospesa dal partito. Il Pd ha espresso «sdegno» e «ferma condanna», affermando che si tratta di un «chiaro riferimento alla strage compiuta a Modena qualche giorno fa». Il caso è arrivato fino a Palazzo Chigi dove ha trovato una dura reazione da parte della premier Giorgia Meloni:

«Esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un'esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria Pd. Sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico», ha detto la presidente del Consiglio. «La Lega ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni».

La decisione della Lega

«Come Lega Lombarda e Lega lecchese prendiamo totalmente le distanze, in maniera netta e inequivocabile, dalle inaccettabili e assurde frasi scritte in un commento sui social da Debora Piazza, che abbiamo già provveduto immediatamente a sospendere da ogni nostra carica interna e per cui valutiamo ulteriori provvedimenti disciplinari, da assumere nelle sedi competenti. Naturalmente esprimiamo la nostra solidarietà a Elly Schlein per quanto accaduto». Questa la nota del segretario regionale della Lega Lombarda, il senatore Massimiliano Romeo, e il segretario provinciale leghista di Lecco, Daniele Butti.

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