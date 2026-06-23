Schlein suona la carica contro il Melonellum. E rassicura i suoi: «L’alleanza sarà larga»

In commissione il testo procede veloce, il 26 giugno sarà in aula. Braga (Pd): «Una forzatura, coprono le loro divisioni». Bettini: «Nella coalizione Renzi c’è». Conte: «Prima il programma, poi se ne parla». Napoli e Padova le piazze Pd-M5s-Avs

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Dalla direzione del Pd, riunita al Nazareno dall’ora di pranzo, Elly Schlein suona la carica contro la legge elettorale che in quelle stesse ore si discute in commissione Affari costituzionali a Montecitorio. Farla arrivare in aula venerdì 26 giugno è una «forzatura», dice. Il disegno di Giorgia Meloni si indovina facile, per la segretaria: «Non vogliono più andare avanti con la riforma costituzionale, vogliono realizzare il premierato per legge», dunque «noi faremo muro, in Parlamento e fuori,