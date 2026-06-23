Meloni vuole cambiare la legge

Schlein suona la carica contro il Melonellum. E rassicura i suoi: «L’alleanza sarà larga»

Daniela Preziosi
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23 giugno 2026 • 20:46

In commissione il testo procede veloce, il 26 giugno sarà in aula. Braga (Pd): «Una forzatura, coprono le loro divisioni». Bettini: «Nella coalizione Renzi c’è». Conte: «Prima il programma, poi se ne parla». Napoli e Padova le piazze Pd-M5s-Avs 

Dalla direzione del Pd, riunita al Nazareno dall’ora di pranzo, Elly Schlein suona la carica contro la legge elettorale che in quelle stesse ore si discute in commissione Affari costituzionali a Montecitorio. Farla arrivare in aula venerdì 26 giugno è una «forzatura», dice. Il disegno di Giorgia Meloni si indovina facile, per la segretaria: «Non vogliono più andare avanti con la riforma costituzionale, vogliono realizzare il premierato per legge», dunque «noi faremo muro, in Parlamento e fuori,

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.