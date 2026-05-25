I mostri della Laguna: Schlein e la sinistra falliscono il mini test

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È deludente Venezia, è deludente per un centrosinistra che nell’unico capoluogo di regione al voto domenica e lunedì scorsi, si era illuso di vincere in gondola, e magari con il vento in poppa, dopo i disastri del governo Meloni alla Fenice e poi alla Biennale, e invece è andata tutta al contrario. Il campo largo ha creduto ai suoi desideri, e ai sondaggi. Forse anche la capitale della cultura si è venetizzata. Fatto sta che dal minuto uno dello scrutinio Simone Venturini, il giovane assessore