Pd oltre il rischio primarie. C’è l’azzardo del congresso

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L’allarme dell’ex ministro Roberto Speranza sulle primarie «rischio di un clamoroso autogol», lanciato sul Corriere della sera, ha rotto la tregua del silenzio dei maggiorenti Pd sulle preoccupazioni per lo «scivolamento» di Elly Schlein verso un finale di vittoria che lei dà per scontato, e che invece per molti dirigenti non lo è. La proposta alternativa dell’allievo di Pier Luigi Bersani non è nuova: sul programma della prossima legge elettorale, al posto del candidato premier del centrosinist