Schlein prende tempo. Ma la partita milanese è diventata un caso

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Da Roma a Milano è partito ad alta velocità un consiglio. Il messaggio per ora contiene una sola parola: «Calma». La mossa di Mario Calabresi, ex direttore della Stampa e di Repubblica, figlio del commissario Luigi, di lasciare il lavoro da giornalista – Chora Media e Will Media – è un trasparente primo passo per la candidatura alle primarie del centrosinistra per il sindaco del capoluogo lombardo. E così ora Pierfrancesco Majorino, che si sente il candidato “naturale” del Pd, vorrebbe anticipar