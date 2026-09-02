verso le comunali

Schlein prende tempo. Ma la partita milanese è diventata un caso

Daniela Preziosi
Segui Domani su Google
02 settembre 2026 • 20:25

Dopo la mossa di Calabresi, anche il dem Majorino pensa di anticipare i tempi di una sua corsa alle primarie. Che sarà legata a doppio filo con le scelte della segretaria 

Da Roma a Milano è partito ad alta velocità un consiglio. Il messaggio per ora contiene una sola parola: «Calma». La mossa di Mario Calabresi, ex direttore della Stampa e di Repubblica, figlio del commissario Luigi, di lasciare il lavoro da giornalista – Chora Media e Will Media – è un trasparente primo passo per la candidatura alle primarie del centrosinistra per il sindaco del capoluogo lombardo. E così ora Pierfrancesco Majorino, che si sente il candidato “naturale” del Pd, vorrebbe anticipar

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.