Le città premiano la sinistra, ma resta la ferita di Venezia

Chieti, Trani e la conquista trionfale di Agrigento, la coalizione prevale con 52 vittorie a 38. Schlein: «Meloni ha problemi con la calcolatrice». Il campo largo è ancora da costruire

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Finisce tre a tre, in parità dunque fra progressisti e destra, la sfida delle sei città capoluogo che andavano al ballottaggio domenica e lunedì scorso. Ognuno dei due schieramenti sottrae una città all’altro. La destra conferma le amministrazioni di Arezzo e Macerata, e conquista quella di Lecco; i progressisti confermano Chieti e Trani, e conquistano trionfalmente Agrigento. Sul calcolo dell’intera tornata però il Pd canta vittoria: «Avevamo detto che i conti li avremmo fatti alla fine, ed ecc