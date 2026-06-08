Ballottaggi, finisce tre a tre la sfida nelle grandi città

Le città premiano la sinistra, ma resta la ferita di Venezia

Daniela Preziosi
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08 giugno 2026 • 20:45

Chieti, Trani e la conquista trionfale di Agrigento, la coalizione prevale con 52 vittorie a 38. Schlein: «Meloni ha problemi con la calcolatrice». Il campo largo è ancora da costruire

Finisce tre a tre, in parità dunque fra progressisti e destra, la sfida delle sei città capoluogo che andavano al ballottaggio domenica e lunedì scorso. Ognuno dei due schieramenti sottrae una città all’altro. La destra conferma le amministrazioni di Arezzo e Macerata, e conquista quella di Lecco; i progressisti confermano Chieti e Trani, e conquistano trionfalmente Agrigento. Sul calcolo dell’intera tornata però il Pd canta vittoria: «Avevamo detto che i conti li avremmo fatti alla fine, ed ecc

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.