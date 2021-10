Alle 14:30 parte in Aula la discussione sulle mozioni sullo scioglimento di Forza Nuova dopo l’assalto del 9 ottobre alla Cgil. Quattro, presentate rispettivamente da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Liberi e Uguali e Italia viva chiedono al governo di intervenire con un decreto esaminando anche tutte le forze neofasciste. Il testo di LeU, firmato dalla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, chiede nello specifico di agire anche su Casapound e Lealtà e azione.

Il centrodestra ieri ha deciso di presentare una contromozione, firmata dai capigruppo di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, e, tra gli altri anche da Isabella Rauti, figlia del fondatore di Ordine nuovo e segretario dell’Msi Pino Rauti. Il loro testo chiede di intervenire contro le forze eversive, equiparando l’attacco del gruppo di no vax e no green pass alle manifestazioni del G8 e alle proteste No Tav. Una formulazione che di fatto “disinnesca” la richiesta di scioglimento.

La discussione

Dario Parrini (Pd), primo a intervenire, ha detto che il Pd non ha intenzione di accettare la mozione del centrodestra. La capogruppo del gruppo misto, Loredana De Petris (LeU) ha ricordato che già Avanguardia nazionale e Ordine nuovo sono stati sciolti. Sull’assalto alla Cgil, ha proseguito, «ci sono state sottovalutazioni», adesso «dobbiamo cancellare sottovalutazioni e ambiguità, non a caso noi citiamo altre formazioni nella nostra mozione».

Arnaldo Lomuti (M5s) ha sottolineato che l’attacco alla Cgil «è stato un attacco contro la democrazia e contro la Costituzione».

© Riproduzione riservata