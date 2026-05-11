Sciopero e logistica, Durigon “cancella” le libertà sindacali

true false

Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, cancella con un tratto di penna «il pieno esercizio della libertà sindacale». In senso letterale lo ha fatto in una risposta data alla Camera con la modifica in corsa al testo scritto dagli uffici del ministero, che non gli era gradita. Niente di anti democratico, certo, ma il fatto è singolare. Tutto si è consumato venerdì scorso. A Montecitorio, il deputato del Pd, Andrea Casu, ha posto nella sua interpellanza la questione del settore della logist