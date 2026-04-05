Sconfitte, faide e scandali. Il filo di Arianna si è spezzato

Il grande attivismo della capa della Segreteria di FdI per la campagna referendaria non ha portato voti. Il caos in Sicilia, Delmastro, il pasticcio Piantedosi, le nomine. Ma nonostante disfatte resta intoccabile
È l’intoccabile per antonomasia, la figura più vicina per il rapporto strettissimo di parentela con la presidente del Consiglio. Arianna Meloni è la Sorella d’Italia, che con la vittoria alle politiche del 2022 è uscita dal cono d’ombra di militante-dirigente locale per diventare la guida di Fratelli d’Italia. A celebrare l’investitura ufficiale è stata l’assegnazione del ruolo di capo della Segreteria politica. Da una Meloni all’altra. Nemmeno la sconfitta al referendum, per cui si è strenuamen