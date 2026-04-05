Il bilancio disastroso della sorella della premier come segretaria di Fratelli d’Italia

Sconfitte, faide e scandali. Il filo di Arianna si è spezzato

Stefano Iannaccone
05 aprile 2026 • 07:00

Il grande attivismo della capa della Segreteria di FdI per la campagna referendaria non ha portato voti. Il caos in Sicilia, Delmastro, il pasticcio Piantedosi, le nomine. Ma nonostante disfatte resta intoccabile

È l’intoccabile per antonomasia, la figura più vicina per il rapporto strettissimo di parentela con la presidente del Consiglio. Arianna Meloni è la Sorella d’Italia, che con la vittoria alle politiche del 2022 è uscita dal cono d’ombra di militante-dirigente locale per diventare la guida di Fratelli d’Italia. A celebrare l’investitura ufficiale è stata l’assegnazione del ruolo di capo della Segreteria politica. Da una Meloni all’altra. Nemmeno la sconfitta al referendum, per cui si è strenuamen

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.