Dalle vacanze alla settimana corta, a scuola comanda il mercato

Dalla destagionalizzazione del calendario scolastico per accontentare gli operatori turistici all’organizzazione oraria di sei ore su cinque giorni per risparmiare e venire incontro alle esigenze di famiglie, insegnanti e enti locali. Gli interessi che contano veramente nelle decisioni sul tempo delle lezioni scolastiche
Se serviva una conferma delle logiche che guidano l’organizzazione del tempo a scuola, ha tolto ogni dubbio la ministra del Turismo Daniela Santanchè quando venerdì ha annunciato di voler rivedere col collega dell’Istruzione Giuseppe Valditara il calendario scolastico per destagionalizzare il turismo interno. Non una riforma da compiere per il benessere degli studenti, ma per i bilanci delle aziende. Sull’organizzazione del tempo a scuola – stavolta pensando agli studenti – il collega Gianmarco