L’estate più corta per motivi sbagliati: la scuola non è una riserva di corpi

Una riforma del tempo scuola dovrebbe partire dalle analisi dei bisogni educativi e sulla riduzione delle disuguaglianze. Affrontando anche il tema dei contratti dei lavoratori e degli edifici senza aria condizionata
Da almeno trent’anni, nel campo della ricerca educativa, si discute sugli effetti negativi delle vacanze estive sull’apprendimento degli studenti, soprattutto se provenienti da contesti socio-economici più svantaggiati. Il tema, che nella letteratura scientifica internazionale prende il nome di summer learning loss, è tornato di moda in occasione della pandemia, in seguito alla quale si sono moltiplicati gli studi sull’impatto delle interruzioni pi o meno prolungate di un percorso di studi. Una