La scuola e l’etica della distanza: perché dobbiamo restituire autonomia (e giudizi) ai docenti

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Prendere sul serio la responsabilità dei docenti significa anche restituire loro quella quota di tempo, autonomia e giudizio senza la quale la responsabilità rischia di diventare una parola vuota. Una parte decisiva della scuola dipenderà dalla libertà riconosciuta a chi entra ogni mattina in classe e presenta il mondo ai ragazzi senza chiedere loro di considerarlo, proprio perché esiste già, come l’unico mondo possibile