Scuole private: va in porto la norma “Suor Anna”

L’emendamento di Maria Stella Gelmini grazie alla moral suasion di Suor Anna Monia Alfieri. Non c'è solo il voucher come regalo di Natale: il governo ha deciso di eliminare alle paritarie anche l'Imu

true false

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

È stato ribattezzato l'emendamento “Suor Anna”. Con la manovra appena varata, il governo Meloni istituisce infatti un voucher da 1500 euro per le scuole paritarie, valido per il 2026, destinato alle famiglie con Isee fino a 30mila euro. Lo scopo è quello di supportare le spese di iscrizione a medie (scuola secondaria di primo grado) e primi due anni delle superiori paritarie. Una misura arrivata grazie alla moral suasion di suor Anna Monia Alfieri (nota semplicemente come Suor Anna), ormai volto