Se le opposizioni servono piatti d’argento alla destra

Una opposizione che adempia con successo a questi compiti stimola il governo a fare meglio correggendosi, con giovamento, che l’opposizione potrà rivendicare, anche delle condizioni complessive del paese. Oppure la conseguenza consisterà nello svelare l’inadeguatezza della compagine di governo e dei singoli governanti probabilmente facilitando l’avvicinarsi di una loro giustificata e auspicabile sconfitta elettorale e debita sostituzione
La qualità di un governo dipende da una pluralità di fattori: la sua composizione, i suoi programmi, la sua leadership, tutti variabili. Dipende anche, non poco, dalla qualità dell’opposizione, in particolare dal come riesce a svolgere i tre più classici compiti democratici: controllare, criticare, controproporre. Una opposizione che adempia con successo a questi compiti stimola il governo a fare meglio correggendosi, con giovamento, che l’opposizione potrà rivendicare, anche delle condizioni co