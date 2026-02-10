Se le opposizioni servono piatti d’argento alla destra

true false

Una opposizione che adempia con successo a questi compiti stimola il governo a fare meglio correggendosi, con giovamento, che l’opposizione potrà rivendicare, anche delle condizioni complessive del paese. Oppure la conseguenza consisterà nello svelare l’inadeguatezza della compagine di governo e dei singoli governanti probabilmente facilitando l’avvicinarsi di una loro giustificata e auspicabile sconfitta elettorale e debita sostituzione