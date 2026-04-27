Secolo d’Italia versione cartacea, Fazza-idea per il giornale di FdI

Il sottosegretario Fazzolari pensa che il giornale, rilanciato nella versione online dalla direzione di Rapisarda, possa tornare in edicola. Ma la fondazione di An, che detiene la proprietà della testata, avrebbe risposto picche al momento per ragioni economiche

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Giovanbattista Fazzolari vuole un giornale di carta per Giorgia Meloni. Il consigliere della premier sta già lavorando per mettere a punto la macchina elettorale in vista del voto per le Politiche. Il primo passo sarebbe l'allargamento all'edizione cartacea del Secolo d’Italia, giornale di partito. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, secondo quanto risulta a Domani, avrebbe avanzato la richiesta alla Fondazione Alleanza nazionale, che edita la testata: pensare a giornale cartaceo.