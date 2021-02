Sono ore frenetiche, dopo il via libera del premier uscente Giuseppe Conte a Mario Draghi con il discorso del “tavolino” in Piazza Colonna e l’assicurazione che non sarà lui tra i «sabotatori», Beppe Grillo ha deciso di venire a Roma e non si parla più di sì o no, si è arrivati al totoministri. Davide Casaleggio intanto è già arrivato a Roma e preconizza voto sulla piattaforma Rousseau: «Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma - ha detto il presidente dell'associazione Rousseau e figlio del fondatore del Movimento - . Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'è ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau». L’ipotesi era già stata portata avanti dal capo politico Vito Crimi nel corso della burrascosa riunione di mercoledì.

Il Movimento continua a essere spaccato, come dimostra il post di Alessandro Di Battista, che dice di vedere «ragioni su ragioni» per dire «NO a Draghi».

Nonostante i punti di vista differenti all’interno della compagine pentastellata, il Fatto Quotidiano riporta di una telefonata tra Grillo e Draghi mercoledì sera, che avrebbe portato allo sblocco della situazione nel Movimento e all’intenzione di appoggiare un eventuale governo. Non a caso in queste ore hanno cominciato a girare i nomi di eventuali ministri pentastellati che vengono definiti anche tecnici: Sergio Costa e Pierpaolo Sileri. Ancora però è presto per dire se saranno realmente loro alla base della trattativa quando bisognerà formare la squadra. Luigi Di Maio, così come Conte, ha chiesto «un governo politico» ma con l’indicazione di questi primi nomi si capisce che è partita la ricerca di nomi da inserire in una compagine figlia di larghe intese.

Pd e Forza Italia

Oggi verranno sentiti da Draghi a partire dalle 11 gli esponenti dei gruppi misti, FdI, LeU, Pd e Forza Italia. Giorgia Meloni a Porta a porta ha ribadito che non darà la fiducia Draghi: «Sicuramente non la voto, perché sono contraria alla nascita di questo esecutivo» ma non esclude che potrebbe dire sì ad alcuni provvedimenti: «Se poi portasse dei provvedimenti che io condivido per il bene dell'Italia io li voto».

Le consultazioni potrebbero andare avanti anche la settimana prossima. Ieri si era già ipotizzato un secondo giro, comunque già domani, al termine del primo, dovrebbe esserci una prima fisionomia della maggioranza.

