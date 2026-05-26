nuovo testo e approvazione entro giugno

Segnali alle industrie. Ma Meloni pensa solo alla legge elettorale

Giulia Merlo
26 maggio 2026 • 19:41

Prende quota il “lodo La Russa”: preferenze sì, ma capilista bloccati. Le promesse a Confindustria: «Nucleare» e sburocratizzazione 

Giorgia Meloni sorride, dal palco di Confindustria. Le comunali – per quanto su piazze poco significative per calcolare il trend nazionale – hanno portato buone nuove con la tenuta a Venezia e la conquista di Reggio Calabria. E le hanno restituito la fiducia sufficiente a schernire chi annunciava foschi presagi. Così, all’assemblea degli industriali è tornata a ringraziare «imprese e lavoratori», lodare il dialogo, che ha generato «una piccola grande rivoluzione», e soprattutto a promettere «un

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.