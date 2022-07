È cominciato il dibattito al Senato sul decreto Aiuti, sul quale il governo ha posto la fiducia. Al voto non parteciperanno i Cinque stelle, seguendo l’indicazione del loro leader Giuseppe Conte, che ieri sera ha annunciato che, nonostante le aperture ottenute da Mario Draghi sui nove punti che il Movimento gli aveva presentato, non poteva approvare un provvedimento che contiene i poteri speciali per realizzare un inceneritore vicino Roma. Il governo avrà comunque i voti necessari per approvare il provvedimento, ma la scelta del Movimento apre formalmente la crisi.

La diretta

12.05 – Dal Senato, l’inviata Giulia Merlo:

Tra i senatori si sta spargendo una voce: Draghi si dimetterà alle 15.30, appena concluso il voto in Senato.

11.47 – Dall’inviata al Senato Giulia Merlo:

Dalle file di Fratelli d’Italia il sentimento è quello dell'attesa. «Lo diciamo da tempo: meglio votare in ottobre e mettere fine a questo teatro» dice il senatore Andrea De Bertoldi, che considera poco praticabili le strade ipotizzare in queste ore. «Votando a ottobre in 20 giorni il governo sarebbe pronto e si potrebbe fare la finanziaria senza problemi». Però il centrodestra rimane diviso sul tema della leadership e formalmente Lega e Fi sono ancora parte della maggioranza. «Non credo, però, che se i Cinque stelle escono la Lega possa rimanere dentro» dice De Bertoldi, secondo cui un ricompattamento dell’alleanza è inevitabile. «Se le regole valgono per tutti, il premier viene dal partito con più voti e i sondaggi dicono che sarà FdI. Anche chi è contro di noi dovrebbe poter gioire perché esprimeremmo la prima premier donna d’Italia».

11.37 – La deputata M5s Federica Dieni, critica sulla scelta di Giuseppe Conte, ha chiesto al ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, che è anche senatore, di votare la fiducia, o dimettersi.

11.30 – Viene confermato da fonti governative il Consiglio dei ministri organizzato già ieri per le 15.30 di oggi. La fiducia dovrebbe essere posta intorno alle 12.30.

11.15 – L’aula si ferma per un minuto di silenzio per la scomparsa del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari.

11.13 – In un confronto con il premier, Draghi ha indicato a D’Incà «come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul decreto aiuti. La fiducia sarà posta al termine della discussione generale» riferiscono fonti vicine al ministro. Il presidente del Consiglio respinge così la mediazione in extremis tentata dal ministro grillino.

11.04 – Dal Senato, l’inviata Giulia Merlo:

La proposta di togliere la fiducia e votare il provvedimento articolo per articolo è arrivata dal ministro D’Incà: i gruppi parlamentari si sono mostrati scettici, in particolare quello della Lega, per il precedente che si creerebbe. Tuttavia l’ipotesi è plausibile e ora il ministro si starebbe consultando con il premier Draghi per valutare se il governo potrebbe fare il passo.

10.49 – «C'è bisogno di un chiarimento politico di fronte al paese, in parlamento. Quello che per noi è la strada naturale è che si vada in parlamento ad ascoltare il presidente del consiglio e ogni partito si assuma responsabilità» ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. Il capo dei dem ha anche annunciato la fine dell’alleanza giallorossa: «Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra. È una scelta che ci divide».

Luigi Di Maio, intanto, ha discusso con i suoi durante un’assemblea congiunta che «i dirigenti M5s stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo Draghi». «Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il paese al baratro economico e sociale. Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale» ha continuato.

10.44 – «Il ministro è in costante contatto con Chigi, il presidente è informato di tutti i passaggi» riferiscono fonti vicine al ministro D’Incà. Italia viva aveva accusato il Cinque stelle che si occupa dei Rapporti col parlamento e sta mediando per ottenere un voto del provvedimento per parti di essersi rivolto ai capigruppo «all’insaputa del premier».

10.30 – Dal Senato, l’inviata Giulia Merlo:

Tra i Cinque stelle la scelta è presa. Una senatrice spiega: «Non risponderemo alla chiama, senza fare la transumanza dentro e fuori dall’aula. Ma non sarà un voto contrario». Sul significato allora di questa scelta si limita a una considerazione: «Se al governo non siamo incisivi non ha senso rimanerci».

10.19 – Sembra che il ministro per i Rapporti con il parlamento, il grillino Federico D’Incà, stia sondando i capigruppo e la presidenza del Consiglio per proporre che il provvedimento possa essere licenziato senza voto di fiducia. Una soluzione che di fatto eviterebbe la crisi: se il provvedimento fosse votato per parti, come viene proposto, i grillini potrebbero non votare i provvedimenti che non li convincono e si asterrebbero sul voto finale al provvedimento, com’era già successo alla Camera.

Le regole

Il voto (e l’uscita dall’aula dei Cinque stelle) ci sarà solo dopo qualche ora di dibattito. L’orario definitivo del voto non è infatti ancora fissato, ma si prevede che possa arrivare, dopo una riunione dei capigruppo che prenderà la decisione sull’orario, intorno all’ora di pranzo. Nel pomeriggio, dunque, Draghi potrebbe andare al Quirinale per consultarsi con il presidente del Consiglio, Sergio Mattarella, sui prossimi passi.

Gli scenari

Le possibilità che si dipanano di fronte a Draghi dopo il voto di oggi sono diverse, ma dipendono tutte dalla volontà del premier di rimettersi in gioco fino alla fine naturale della legislatura. L’ex banchiere ha escluso la possibilità di guidare altri governi in questa legislatura più volte, ma potrebbe prendere in considerazione una richiesta del capo dello Stato.

Mattarella potrebbe chiedere a Draghi come atto di buona volontà di ripresentarsi alle Camere per chiedere una nuova fiducia: in questo caso, potrebbe addirittura tornare a incassare quella dei Cinque stelle. Non è detto però che la Lega sia disposta a sostenere un altro governo Draghi né che l’ex capo della Bce sia disposto a governare altri nove mesi con l’ombra di nuove sfiducie à la carte di tutti i partiti che sostengono il governo. Considerate le richieste contrastanti dei partiti che lo sostengono, il premier rischierebbe sostegni altalenanti a seconda del provvedimento in discussione.

L’alternativa è che Mattarella accetti le dimissioni di Draghi. A quel punto ci sono due possibilità.

La prima è quella di creare un governo di scopo che traghetti il paese a fine legislatura guidata da una figura tecnica, che porti a casa gli obiettivi del Pnrr e la legge di bilancio in modo da evitare l’esercizio provvisorio. Altrimenti, come ieri paventava Enrico Letta e minacciava Matteo Salvini, c’è soltanto il voto.

